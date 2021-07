De A9 is vrijdagavond tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen tijdelijk helemaal afgesloten geweest. Dat komt door een aanrijding.

Rond 20.30 uur werd er een pijlwagen aangereden, die er stond vanwege werkzaamheden. Na het ongeluk kwam er een ambulance ter plaatse, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Rijkswaterstaat raadde weggebruikers die richting Schiphol wilden reizen aan om via Amsterdam te rijden, over de A2, A10 en A4.