Een aantal bewoners van de Wallen kan nog steeds geen gebruikmaken van de 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg. Aan een kant moet er twee keer omhoog gestapt worden. Een oplossing voor rolstoelgebruikers laat nog een flink aantal weken op zich wachten.

Twee weken geleden werd de brug feestelijk geopend door Koningin Máxima. Toen spraken bewoners al hun zorgen over de afstap aan een kant van de brug uit. Ook een agent die op de Wallen werkt, voorspelde valpartijen. Het stadsdeel en de ontwerper lieten weten dat er op korte termijn een helling bij zou komen, maar dat is dus nog niet gebeurd.

"De brug past van geen meter aan een kant, op- en afstap zijn onveilig en discriminerend voor mindervaliden, passanten met boodschappentrolleys, rolkoffers, rolstoelen", laat bewoner Mattias Duyves weten. "De gemeente heeft een gammel en ontoereikend waarschuwingsbord geplaatst om zich in te dekken, het is alweer tegen de grond gegaan toen iemand struikelde en ertegen aan knalde."

Ook de stoeprand is geel geschilderd en er staat een reflecterend rood-wit baken. Aan de andere kant van het water hoeft er niet omhoog of omlaag gestapt te worden.

Gijs van der Velden van MX3D, het bedrijf dat de brug heeft gemaakt, laat weten dat het niet mogelijk was om de brug aan beide kanten helemaal in de straat over te laten gaan. "Er was een minimale hoogte vanwege de vaarroute en de straat is aan die kant vrij smal. De trap kan niet weg, er hebben veel mensen naar gekeken, maar er is geen mogelijkheid voor."

Volgens Van der Velden zaten er in eerdere bruggen ook trapjes en zouden bijvoorbeeld vuilniswagens in de problemen komen als de brug verder door zou lopen. Toch komt er, zoals beloofd, wel een helling bij die parallel aan het water loopt. Die komt op de plek waar nu het bord ligt.

Het was eerst de planning om dat al voor de opening te regelen, maar dat is niet gelukt. Van der Velden: "Het duurt helaas iets langer, maar het is volgens mij wel de bedoeling dat het deze zomer nog gebeurt."

Het maken van de helling is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat weten dat het nog een of twee maanden duurt voordat de helling er ligt. "De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte onderzoekt de mogelijkheid. Dat het een of twee maanden duurt, komt ook door de complexiteit van de 3D-brug."

Geen planning

Duyves vindt die periode te lang. "Dit zeggen ze tegen jullie, maar niet tegen de buurt. En ze houden weer een slag om de arm. Een of twee maanden, dat is toch geen planning voor zoiets simpels. Dat kun je van tevoren uitrekenen. Ik noem het om de tuin leiden." Buurtbewoners en ondernemers waren eerder al verontwaardigd over het gebrek aan communicatie over de vertraagde komst van de brug.

Hij erkent dat er in de eerdere noodbrug ook trapjes zaten en dat er op een gegeven moment ook trapjes in de originele brug zijn gemaakt, maar dat is volgens hem dus niet altijd zo geweest.

De 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg op de Wallen moest eigenlijk al begin 2019 geplaatst worden, maar de komst is meerdere keren uitgesteld omdat de kademuur in slechte staat bleek en er graaf- en duikonderzoek nodig was. De gemeente legde wel een noodbrug neer, maar die is november vorig jaar weggehaald. Daardoor moest er ongeveer een half jaar lang omgelopen worden.

Op dit moment wordt de oorspronkelijke brug nog gerestaureerd. Die brug komt over ongeveer twee jaar terug, dan wordt de 3D-geprinte brug dus weer weggehaald.