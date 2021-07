De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol een 32-jarige man aangehouden wegens het bezit van een vuurwapen. In zijn woning in het Amsterdamse stadsdeel Noord werden later patronen en verdovende middelen aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee werd de Amsterdammer aangehouden na een voertuigcontrole bij Schiphol. Hij had een half doorgeladen vuurwapen op zak.

Dit betekent dat er wel kogels in zitten, maar dat het wapen nog moet worden doorgeladen voordat er daadwerkelijk mee geschoten kan worden.

Later heeft de marechaussee zijn woning doorzocht. Daar troffen ze enkele patronen en een tas met verdovende middelen aan. De man zit nog vast.