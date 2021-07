De Westerkerk op de Amsterdamse Prinsengracht wordt vanaf donderdag verlicht in de kleuren van de regenboog. Omroep KRO-NCRV wil hiermee de acceptatie van de lhbti-gemeenschap bevorderen.

Naast de speciale verlichting maakt de omroep op donderdag en vrijdag vanuit de kerk ook diverse radioprogramma's die in het teken staan van dit thema, zoals De Wild in de middag, De Staat van Stasse en Volgspot.

"Liefde is voor iedereen en niemand mag daarin gediscrimineerd worden", zegt directievoorzitter Peter Kuipers over de actie van zijn omroep. "Daarom hangen wij, samen met de kerk, de regenboogvlag uit!"

De verlichtingsactie is een initiatief van Klaas van Kruistum, die al eerder actievoerde over dit onderwerp. Zo was hij eind juni op Schiphol om vertrekkende Oranjesupporters een regenboogvlag mee te geven met hierop Hongaarse tekst 'A szerelem mindenkié', wat 'Liefde is voor iedereen' betekent.

De Westerkerk is elke werkdag geopend en vrij toegankelijk voor bezoekers tussen 11.00 en 15.00 uur. Hij blijft tot zondag 8 augustus verlicht.