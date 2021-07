De Amsterdamse politie heeft de man die in september vorig jaar aan een kroonluchter van een club aan het Rembrandtplein ging hangen, herkenbaar in beeld gebracht. Deze beelden worden vrijgegeven nadat de politie de man twee keer de kans had gegeven zich te melden.

De politie deelde eerder al beelden waarop de man onherkenbaar in beeld was gebracht. "De verdachte kreeg twee weken de tijd om zich te melden bij ons, maar deed dit niet, daarom laten we hem en zijn capriolen nu herkenbaar zien. De schade aan de kroonluchter is groot en daarom willen wij graag weten wie deze man is", besluit Marijke Stor van de Amsterdamse politie.

Op de beelden is te zien hoe de man op de eerste etage van de club over de balustrade klom en de buitenrand van de kroonluchter vastpakte. Deze eerste keer liet hij de lamp vrij snel weer los, maar even later klom hij opnieuw in de kroonluchter.

De kroonluchter raakte door de acties van de man flink uit zijn verband. Het frame van de lamp is dusdanig verbogen dat hij waarschijnlijk niet meer hersteld kan worden.