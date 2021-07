Op het Surinameplein in het Amsterdamse stadsdeel West is woensdagavond door twee mannen een overval op een woning gepleegd. Vlak daarna ontstond er brand in de woning. Een persoon in de woning raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 20.00 uur werden meerdere brandweerwagens en een ambulance opgeroepen. De brand was snel onder controle. Een politiehelikopter vloog in de omgeving van het Surinameplein om de overvallers te zoeken.

Volgens een woordvoerder van de politie is de brand in de keuken van de woning ontstaan. Of de overvallers de brand hebben gesticht of dat er op het moment van de overval bijvoorbeeld werd gekookt, is nog niet bekend.

Een persoon die in de woning aanwezig was, mogelijk de bewoner, is gewond geraakt. Hij of zij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Of het letsel is veroorzaakt door de brand of door de overval kan de politie ook nog niet zeggen.

Via Burgernet heeft de politie het signalement van de twee overvallers verspreid. Beide verdachten hebben een getinte huidskleur. De eerste droeg een groene broek en een zwarte jas, de tweede droeg een zwarte broek en een zwarte jas. Ze leken beiden tussen de 30 en 35 jaar oud te zijn.

De forensische opsporing van de politie doet sporenonderzoek in de woning.