De gemeente Amsterdam en het GVB willen in het weekend van 7 augustus weer beginnen met het af en toe gebruiken van het nieuwe beveiligingssysteem voor de metro's. Toen dat systeem vorig jaar op sommige zondagen en maandagen actief was, ontstond er op vijf van die dagen een probleem waardoor het hele metroverkeer werd platgelegd.

Na de vijfde keer besloot de gemeente tijdelijk te stoppen met het nieuwe systeem. "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ons ook tegenviel", zegt Gerard Scheffrahn, programmadirecteur Signalling & Control van de gemeente, over de problemen die ontstonden. Er wordt gewerkt aan een "nieuwe, verbeterde, softwareversie", liet wethouder Egbert de Vries (Vervoer) een paar weken geleden weten.

In totaal werd het systeem op 27 dagen gebruikt. Op deze manier wordt er voorbereid op de definitieve overstap later dit jaar. Scheffrahn zegt dat het niet om testen ging. Hij noemt het "gefaseerd" in gebruik nemen. "Want op het moment dat we startten, op 28 februari, wisten we zeker dat het veilig is. En hadden we alle toestemmingen. Vergunningen heb je daarvoor nodig, van instanties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport."

Volgens hem raakte het systeem in de war op de vijf dagen dat het fout ging. "Het is een beetje te vergelijken met je eigen computer, soms reageert een programma niet meer. Dan probeer je met je muis te klikken en op je toetsenbord te drukken en dan gebeurt er niks meer. Dat gebeurde hier ook. Wat je thuis doet moet je hier ook doen. Een reset. Alleen is dat hier wat tijdrovender." Na zo'n reset duurt het ongeveer een uur voordat alle metro's weer volgens dienstregeling rijden.

Scheffrahn vindt niet dat er te veel risico is genomen. "Er is maar een moment om erachter te komen dat dit soort fouten erin zitten en dat is hem gebruiken in de exploitatie."

Nieuw systeem moet zo'n dertig jaar meegaan

Het wachten op de verbeterde versie heeft wel gevolgen, want in plaats van in augustus kan er op zijn vroegst pas in september volledig overgestapt worden. Het systeem gaat vanaf dan zo'n dertig jaar mee. Op termijn zou er, als er ook aanpassingen aan bijvoorbeeld de perrons worden gedaan, zonder metrobestuurder kunnen worden gereden. Maar dat soort mogelijkheden hebben nu ook al nadelen.

Het is de nog vraag of de nieuwe softwareversie ervoor zorgt dat er nooit meer een reset nodig is. Scheffrahn: "De vijf keren hadden steeds een andere aanleiding waardoor dit gebeurde. Dus dat zoekproces moeten we gewoon door. Op een gegeven moment zal dat uitdempen. Maar ik kan niet uitsluiten dat we de volgende periode niet weer zo'n tegenvaller hebben."

Uitstel van overstap zou geen invloed op nieuwe metro's moeten hebben

Het nieuwe beveiligingssysteem is ook nodig voor de nieuwe metro M7. Omdat het nog maanden duurt voordat die wordt ingezet, verwacht Scheffrahn dat het uitstel van de volledige overstap op het systeem geen invloed op die nieuwe metro's heeft.

Het nieuwe systeem wordt sinds de start van de Noord/Zuidlijn wel al op die lijn gebruikt. In september moet het dus elke dag op de andere metrolijnen gebruikt worden.