Een 24-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld en beroofd door twee mannen aan de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Het slachtoffer heeft hierbij letsel opgelopen aan zijn hoofd. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt.

De beroving werd rond 3.00 uur gepleegd ter hoogte van de Dirk van den Broek-supermarkt. De politie vermoedt dat de twee verdachten hun slachtoffer gevolgd zijn vanaf de moskee op de kruising van de Meeuwenlaan en de Valkenweg.

De politie heeft een signalement verspreid van de twee verdachten. Beiden hebben een donker getinte huidskleur en zijn tussen de 1.75 en 1.85 meter lang. Daarnaast hebben ze kort haar en worden ze tussen de 20 en 25 jaar oud geschat.

Getuigen worden opgeroepen om hun informatie te delen met de politie.