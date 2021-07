De man die vorig weekend om het leven kwam bij een steekpartij op de Rozengracht in het centrum van Amsterdam, is de in Brazilië geboren Marcos Coelho (45). Hij was een bekend figuur in de Braziliaanse gemeenschap in Amsterdam.

Coelho was professioneel danser en gaf ook les. Hij groeide op in de Braziliaanse stad Belo Horizonte en woonde zo'n twintig jaar in Nederland.

"Het was een warme persoonlijkheid met zachte energie, hij was hartstikke goed in wat hij deed: het lesgeven", vertelt Janine Keijzer, die zelf ook danslessen geeft en met Coelho heeft samengewerkt. Ze reageert geschokt op het nieuws.

Coelho's dierbaren zijn dit weekend bij elkaar gekomen in het Westerpark om hem te herdenken. In de Braziliaanse stad Coronel Fabriciano, waar Marcos Coelho geboren is, zouden veel inwoners geschokt zijn door zijn dood, schrijven Braziliaanse media. De familie zou daar ook bekend zijn.

Aanleiding steekpartij onbekend

De aanleiding van de dodelijke steekpartij is niet bekend. Coelho zou volgens omstanders in een auto hebben gezeten en er zou mogelijk een verkeersruzie zijn ontstaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek naar de steekpartij nog loopt. Daaruit moet blijken of een verkeersruzie inderdaad de aanleiding is geweest.

Na de steek- en vechtpartij werden drie verdachten opgepakt, van wie één ook gewond was. Op dit moment zitten twee van de drie verdachten nog vast, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.