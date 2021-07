Een man die zaterdagavond in de Vossiusstraat in Amsterdam-Zuid tussen twee auto's werd aangetroffen met een steekwond in zijn rug werd even daarvoor in het Vondelpark meermaals het water in geduwd.

De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar. Volgens de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

De steekpartij zou ook in het Vondelpark hebben plaatsgevonden. Wat de aanleiding was voor het incident, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen.