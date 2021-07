De bestuurder van een gestolen auto is aangehouden nadat hij zaterdagavond werd achtervolgd door de politie. Die achtervolging eindigde nadat de man was gecrasht op de Anthony Moddermanstraat in Amsterdam Nieuw-West. Er raakte niemand gewond.

De achtervolging begon op de Haarlemmerweg. Na een rit door Geuzenveld raakte de man op de Anthony Moddermanstraat de macht over het stuur kwijt en knalde hij tegen een lantaarnpaal.

De straat werd gisteravond een tijdje afgesloten voor onderzoek. De man zit nog vast.