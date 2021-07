Een rouwstoet met paarden en een band reed vrijdagochtend over de Wallen in Amsterdam voor de vorige week overleden Henk van der Loos. Hij was eigenaar van een hotel op de Oudezijds Achterburgwal en stond volgens zijn vrienden en familie bekend als de 'koning van de Wallen'.

"De Wallen hebben veel koningen en koninginnen gehad. En hij is een van hen. Ook vanwege zijn ondernemende geest", zei Guno Nimmermeer, die goed met Van der Loos bevriend was. "Dit is een moment waarop je probeert zo dichtbij mogelijk te komen. Wie was die persoon?"

De rouwstoet vertrok vanaf het hotel. De band bleef na een klein stukje staan op de Nieuwmarkt. De koets en auto's gingen stapvoets naar de Koningskerk in Oost. Na een dienst daar, vertrok de koets onder begeleiding van de band naar de Nieuwe Ooster voor de crematie.

Van der Loos, die ook bekendstond als 'Tigri', is volgens zijn vrienden en familie voor veel mensen belangrijk geweest. "Hij heeft me op een gegeven moment ergens uit het oosten gehaald", vertelt een vriend. "En gezegd: 'Je gaat bij mij komen werken.' Hij heeft eigenlijk onbewust een richting in mijn leven gegeven."

Van der Loos is 82 jaar oud geworden.