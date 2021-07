De fototentoonstelling Legale Liefde, die gaat over twintig jaar homohuwelijk in Nederland, is hersteld en hangt weer in Amsterdam Nieuw-West. De foto's werden eerder deze week beklad.

Op de foto's waren strepen getrokken over de kelen van de geportretteerde stellen. Het leverde woedende en geschokte reacties op, onder meer van de fotograaf Ernst Coppejans. "Er is niet zomaar iemand langs gekomen met een viltstift die een snorretje heeft getekend. Hier zijn bij iedere nek strepen getrokken. Dus dat laat niet heel veel aan de verbeelding over. Dat raakt diep."

De kunstwerken zijn een initiatief van Stichting Open Mind. Ze zijn nog tot 6 augustus bij Meervaart te zien. Daarna verhuizen ze naar de IJpromenade in Amsterdam-Noord.