Een veertienjarig meisje is donderdagavond met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding in Amsterdam. De automobilist is doorgereden.

Het meisje fietste rond 17.55 uur op de Stellingweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord toen zij werd aangereden door een nog onbekend voertuig.

Volgens een getuige reed de automobilist na de aanrijding snel weg in de richting van de Appelweg. De politie is op zoek naar meer getuigen.