Een veertienjarig meisje is donderdag rond 18.00 uur zwaargewond geraakt toen zij op haar fiets werd aangereden door een auto in het Amsterdamse stadsdeel Noord. De automobilist is doorgereden en heeft het meisje laten liggen op straat. De recherche is op zoek naar getuigen.

De politie kreeg rond 17.55 uur een melding over de aanrijding op de Stellingweg in Noord. Volgens een getuige reed het voertuig na de aanrijding snel weg in de richting van de Appelweg.

Het veertienjarige meisje is met zwaar letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Haar moeder laat aan nieuwspartner AT5 weten dat haar dochter een schedelfractuur heeft opgelopen. Vanwege de klap weet haar dochter niet meer wat er is gebeurd.

Op de locatie van het ongeluk hebben agenten een gedeelte van een koplamp en op de fiets van het meisje plekjes met lichtblauwe verf aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.