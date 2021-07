De Amsterdamse SP-fractie heeft een speciaal meldpunt geopend voor mensen die klachten over of problemen met Waternet hebben. Het gemeentelijk waterbedrijf meldde 260.600 Amsterdammers eerder deze week via een bericht dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen van hun rekening zouden worden afgeschreven.

Waternet verklaarde eerder deze week in Het Parool dat de oorzaak een "kinderziekte" van het nieuwe ICT-systeem voor incasso's is. De meerdere betaalverzoeken vormen volgens het bedrijf een "inhaalslag", maar voor honderden Amsterdammers betekende het dat ze een betalingsregeling moesten aanvragen omdat ze in financiële problemen zijn geraakt.

De SP heeft het meldpunt geopend om goed zicht te krijgen op alle klachten en problemen die Amsterdammers nu hebben. "Doordat er meer geld is afgeschreven dan verwacht, kan soms ineens de huur niet meer betaald worden. In elk geval is het voor iedereen onhandig en een onaangename verrassing", aldus de partij.

Waternet kwam eerder al negatief in het nieuws vanwege een gebrekkige digitale beveiliging. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) plaatste het bedrijf onder verscherpt toezicht omdat Waternet "zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip heeft op de eigen cybersecurity". Dat zou een risico vormen voor de kwaliteit en levering van drinkwater, schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.