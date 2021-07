Een woning aan het Van Hogendorpplein in het Amsterdamse stadsdeel West is op last van burgemeester Femke Halsema voor zeker drie maanden gesloten. In de woning werd een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen, die duidt op handelen. Ook blijkt er tijdens een ruzie in de woning te zijn geschoten.

De hulpdiensten werd op 21 juni gealarmeerd over een schietpartij in de woning. De politie meldde destijds slechts dat het om een ruzie ging.

Tijdens een politieonderzoek werden kogelgaten en kogelhulzen van een handvuurwapen aangetroffen in de woning. Daarnaast trof de politie er een grote som contant geld en drugs aan.