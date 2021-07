Onder de noemer 'Celebrating Diversity' hangen in de komende weken de vijftig meest iconische foto's uit vijfentwintig jaar Pride Amsterdam in het Amsterdamse Vondelpark.

De foto's zijn door een jury onder leiding van Cornald Maas gekozen uit een aanbod van maar liefst dertienduizend ingezonden platen. De tentoonstelling werd woensdag geopend door wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Armoede en Inburgering).

Pride-voorzitter Lucien Spee de Castillo Ruiz is onder de indruk van de collectie foto's. "Deze tentoonstelling betekent voor mij vooral heel veel vrijheid. De hele community komt aan bod. Jong, oud, trans, coloured. Feest, diepte, strijd, het heeft alles. Dat is wat Pride is. Het is niet alleen de buitenkant."

Dat het een strijd is, bleek voor hem eerder deze week toen in Amsterdam Nieuw-West een fototentoonstelling over twintig jaar huwelijk voor partners van gelijk geslacht werd beklad. Daar hangt ook een foto van hem en zijn man tussen.

"Daar heeft een graffiti-artist geprobeerd onze strot door te snijden. Daar kan je heel erg bang van worden, al is het maar een eenling. Maar het zegt wel dat er nog mensen zijn die ons angst aan willen jagen." De foto's in het Vondelpark zullen niet snel worden beklad: die hangen op 3 meter hoogte.

De tentoonstelling is nog tot 10 augustus te zien.