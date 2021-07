De Apple Store aan het Leidseplein is de komende dagen gesloten vanwege de hoge coronacijfers in Amsterdam. Hoelang de winkel dicht blijft, is niet bekend.

Volgens de site One More Thing, die interne communicatie van de winkel heeft ingezien, is de winkel vanaf afgelopen vrijdag tien dagen gesloten.

Daarnaast zou sprake zijn van een personeelstekort, omdat medewerkers van Apple tien dagen in thuisisolatie moeten blijven na klachten, een positieve test of contact met een besmette persoon. Dat is veel strenger dan de wettelijke vijf dagen. Aann RTL Nieuws bevestigt de techgigant dat de sluiting het gevolg is van "de huidige COVID-19-omstandigheden".

Op de site van de winkel is te zien dat die in ieder geval deze week nog gesloten is. De winkels in Haarlem en Den Haag blijven vooralsnog wel open; in die steden zijn de besmettingscijfers lager dan in Amsterdam.