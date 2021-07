Een auto is in de nacht van zondag op maandag van een talud afgereden en over de kop geslagen op de IJdoornlaan in het Amsterdamse stadsdeel. De twee inzittenden bleven ongedeerd en konden het voertuig zelf verlaten.

Naast de auto werd een fles lachgas aangetroffen die door de politie in beslag is genomen. De 22-jarige bestuurder is ter plaatse getest op drugsgebruik. De test bleek positief waarop de Amsterdammer werd aangehouden.

Ter hoogte van de Oosterlengte reed de automobilist rechts van de weg een verkeerslicht uit de grond en reed van een talud waar hij op het lager gelegen fietspad terecht kwam. Daar raakte hij een lantaarnpaal en belandde vervolgens op het voetgangerspad.

De auto raakte total loss en is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.