De hulpdiensten zijn maandagochtend uitgerukt nadat er een kleine explosie en brand zouden zijn geweest bij The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 4.00 uur kwam er een melding bij de hulpdiensten binnen, waarna ze met spoed naar de luxe club aan het water in het Amsterdamse stadsdeel Oost reden. Ook de politiehelikopter is ingezet voor onderzoek, maar er zijn geen verdachten aangetroffen.

Er zou sprake zijn van een brandbom. De politie is direct een zoekactie naar de daders gestart, waarbij onder meer Burgernet werd ingezet. Hierin werd gevraagd uit te kijken naar drie mannen met een Albert Heijn-tas.

De forensische opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. Wat de schade aan het pand is, is nog onduidelijk. De brandweer laat weten dat het om een kleine brand ging.

De politie kon maandagochtend nog niet bevestigen dat het om een brandbom ging. Dat wordt onderzocht en daar komt de politie later op terug.