De 45-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Rozengracht in de Amsterdamse binnenstad is overleden.

De steekpartij vond iets na middernacht plaats. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij overleden, meldt de politie zondag rond het middaguur.

Iets verderop, op de Keizersgracht ter hoogte van de Westerkerk, troffen agenten een 29-jarige man met verwondingen aan, die ook betrokken lijkt te zijn bij het incident. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens omstanders zat het zwaargewonde slachtoffer eerder in een auto en ging het mogelijk om een verkeersruzie. Personeel van het GVB was snel ter plaatse en heeft eerste hulp verleend.

Ook twee andere verdachten zijn aangehouden. Het gaat om een 34-jarige en een 35-jarige man. De politie is nog op zoek naar meer getuigen.