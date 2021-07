De Amsterdamse politie had het druk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij drie verschillende steek- en schietincidenten raakten in totaal drie personen gewond en kwam een 45-jarige man om het leven. Er is geen verband tussen de incidenten.

Bij een steekpartij op de Rozengracht in de Amsterdamse binnenstad vielen twee gewonden. Een van hen was ernstig gewond en moest op straat worden gereanimeerd. Hij overleed later in het ziekenhuis

Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Volgens omstanders waren de twee gewonde mannen eerder betrokken bij een verkeersruzie. Beide personen werden aangehouden en naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie heeft op basis van getuigenverklaringen nog twee personen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 34 en 35 jaar oud. De politie doet nog verder onderzoek.

Twee gewonden bij steek- en schietincident in Zuidoost

Op de Wisseloord in het stadsdeel Zuidoost vond rond 2.00 uur een steek- en schietincident plaats. Twee mensen raakten daarbij gewond. De politie is nog op zoek naar een of meerdere verdachten.

Vier ambulances en een Mobiel Medisch Team werden opgeroepen. De hulpverleners troffen een slachtoffer met een schotwond en een slachtoffer met een steekwond aan.

De Forensische opsporing van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. Er zijn geen verdachten opgepakt. Over de toedracht is op dit moment nog niets bekend.

Woning beschoten in Noord

Later in de nacht nacht, om 3.30 uur, werd een woning in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord onder vuur genomen. Volgens omstanders zou er meerdere keren zijn geschoten. Er raakte niemand gewond.

De politie heeft nog niemand opgepakt. Er is door de Forensische opsporing sporenonderzoek gedaan in en rond de woning.