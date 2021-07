De politie is zaterdagavond met zeker zes auto's uitgerukt voor een melding van iemand die op de Nieuwezijds Voorburgwal in de Amsterdamse binnenstad zou dreigen met een mes. Later bleek dat het waarschijnlijk om een gebroken fles ging. Agenten hebben drie personen aangehouden.

Rond 20.30 uur rukten de voertuigen uit richting het centrum. Toen agenten de verdachte aanspraken, verzette hij zich. Twee andere mannen die aanwezig waren verzetten zich ook en probeerden weg te rennen.

Uiteindelijk zijn ze door de aanwezige agenten opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Een bewoner van de straat die de aanhoudingen zag omschrijft het drietal als "dronken types".