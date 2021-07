Op de A10 ter hoogte van de Zeeburgertunnel is een vrachtwagen tegen een vangrail gebotst. Vanwege het ongeluk is op dit moment de A10 in beide richtingen afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via Ring West. De bestuurder van de vrachtwagen is naar het ziekenhuis overgebracht.

Rijkswaterstaat laat weten dat het nog niet bekend is wanneer de A10 weer opengaat.