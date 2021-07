De mobiele vaccinatie-unit op de Willem Roelofsstraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is dinsdagavond gesloten na een incident met een groep jongeren. Daarbij werd onder meer een steen door een autoruit van een beveiliger gegooid.

Volgens een betrokkene was de sfeer dinsdagavond gespannen. "Zo'n 25 jongeren waren in de straat aan het rondhangen en schreeuwen en schelden naar de medewerkers."

De jongeren gedroegen zich provocerend. Beveiligers en medewerkers van de GGD werden geïntimideerd. Toen er een derde beveiliger met zijn auto aankwam, escaleerde de situatie. Door zijn raam werd een steen gegooid.

De politie bevestigt dat het voertuig van een beveiliger beschadigd is geraakt. Er is een verdachte aangehouden voor vernieling, intimidatie en belediging. De beveiliger heeft aangifte gedaan en de verdachte zit momenteel nog vast.

Sfeer bleef onrustig na aanhouding

Na de aanhouding bleef de sfeer onrustig. Daarom is in overleg met de politie en de gemeente besloten de unit diezelfde avond nog te verwijderen. De politie vreesde dat de unit anders in brand gestoken zou worden.

Volgens de politie is er al langer gedoe rondom de unit aan de Willem Roelofsstraat. De GGD zou volgens de politie voorafgaand niet goed met bewoners hebben afgestemd dat de unit daar zou komen. Meerdere bewoners zouden onvrede hebben geuit over de herrie die het aggregaat maakt die bij de unit staat.

Nieuw-West is een van de stadsdelen met een lage vaccinatiegraad. De GGD laat weten in overleg met de gemeente Nieuw-West een nieuwe locatie in de buurt te gaan zoeken.