De werkloosheid onder de Amsterdamse beroepsbevolking is volgens de nieuwste cijfers verder gestegen. Vooral jongeren zitten steeds vaker zonder werk.

De werkloosheid onder de totale beroepsbevolking in Amsterdam is in het laatste kwartaal van 2020 gestegen naar 5,3 procent, ten opzichte van 4,2 procent een jaar eerder. Bij de jongeren is die stijging veel groter: van 6,5 procent naar 9,9 procent. Hoofdreden voor de stijging is de coronacrisis, die de Amsterdamse banenmarkt hard heeft getroffen.

In februari 2020 waren er 73.500 werkende jongeren tussen de 18 en 26 jaar, dat is zo'n 61 procent van alle Amsterdamse jongeren in deze leeftijdsgroep. Eind 2020 waren dat er iets minder dan 70.000. Het verlies aan werk is het grootst in de horeca, en lager opgeleide jongeren zitten vaker zonder werk dan hoger opgeleide jongeren, blijkt uit de nieuwste cijfers. Jongeren die wél werk vinden, doen dat vaak onder hun opleidingsniveau.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) noemt het "schrijnend" dat de jongeren zo hard geraakt worden. "Helemaal omdat we weten dat je van werkloosheid vroeg in je carrière, je hele werkzame leven last kan hebben. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, blijft het bestrijden van de jeugdwerkloosheid mijn prioriteit. We moeten jongeren aan het werk houden of zorgen dat ze terug kunnen naar school."

Om de problematiek tegen te gaan stelde de gemeente in maart 4 miljoen euro extra beschikbaar voor de Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid.