Koningin Máxima heeft donderdagochtend de tijdelijke 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg op de Wallen in Amsterdam geopend. Voetgangers hoeven vanaf nu niet meer om te lopen.

Met een druk op de knop schakelde de koningin een robot in, die op zijn beurt het lintje doorknipte.

In eerste instantie zou de brug al in 2019 worden geplaatst. De plaatsing werd echter telkens uitgesteld, omdat de kademuur in slechte staat bleek en er graaf- en duikonderzoek aan de kademuur nodig was.

Het bedrijf dat de brug heeft gemaakt liet eerder al weten dat het vernieuwen van de kademuur voor de gemeente een "ongelooflijk ingewikkeld project met allerlei tegenslagen" was. De brug is met speciale technieken 'geprint' en is al een paar jaar af. Het plaatsen duurde echter maar een paar dagen. Bewoners van het Wallengebied meldden eerder al blij te zijn met de komst van de brug.

De 3D-brug wordt weggehaald zodra de originele brug, die momenteel gerenoveerd wordt, gereed is om teruggeplaatst te worden.