Een woning aan de Kievitstraat in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van woensdag op donderdag onder vuur genomen. De bewoners bleven ongedeerd. Er is nog niemand aangehouden.

Buurtbewoners werden rond 1.45 uur opgeschrikt toen ze vijf schoten hoorden.

Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse en zochten in de omgeving naar de voortvluchtige verdachte(n). Twee daders zouden naar verluidt op een scooter zijn gevlucht, maar dat kon door een woordvoerder niet worden bevestigd.

Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht.