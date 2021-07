Zeker 118 bezoekers van het op 3 juli georganiseerde Chin Chin Festival in Amsterdam zijn na afloop positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit een nieuw overzicht van aan horeca en evenementen gerelateerde coronaclusters, gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid.

Er waren tienduizend bezoekers bij het festival in de Tuinen van West. Bezoekers moesten allemaal van tevoren een bewijs van een negatieve test of volledige vaccinatie laten zien via de CoronaCheck-app. Alles ging dus via de regels van Testen voor Toegang, maar alsnog werden na afloop veel besmettingen geconstateerd.

De organisatie van het Chin Chin Festival vindt het ontzettend vervelend, maar benadrukt dat zij alles volgens de regels heeft gedaan. "Feit is nog steeds dat het op een veilige manier is gegaan. Er waren tienduizend bezoekers en na afloop zijn er 118 positief getest. Het is helemaal niet zeker dat die hier besmet zijn geraakt. Ze hebben aangegeven dat ze de dagen daarvoor uit zijn gegaan op andere plekken in de stad."

Op de locaties van Testen voor Toegang zouden er regelmatig mensen langs zijn geweest om toezicht te houden op de regels. Zij gingen altijd weer tevreden weg.

Volgens de organisatie van het Chin Chin Festival is zij de dupe van de fouten van de overheid. "Wij wisten ook niet dat de testen volgens het OMT maar twaalf uur geldig zouden moeten zijn. Wij hebben altijd en heel zorgvuldig de regels opgevolgd die ons zijn opgelegd vanuit de overheid. Als die volgens deskundigen uiteindelijk niet goed zijn, is dat niet aan ons."

Afgelopen week is het aantal positieve tests in Amsterdam met 754 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Naast Amsterdam-Zuidoost vallen alle stadsdelen nu onder het risiconiveau "zeer ernstig". Dat betekent dat er meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners zijn.

Vanwege de grote stijging in het aantal besmettingen zijn grootschalige evenementen zoals festivals weer afgelast.