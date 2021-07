De rechtbank in Amsterdam heeft de 32-jarige Saleh A. veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging vanwege een poging tot brandstichting en vernieling bij het joodse restaurant HaCarmel in de hoofdstad. Net als het Openbaar Ministerie (OM) is de rechtbank van oordeel dat A. op 8 mei 2020 met een terroristisch oogmerk in het restaurant heeft gepoogd een Israëlische vlag in brand te steken en ruiten in te slaan.

A. werd vorig jaar mei met camouflagekleding aan en een ijzeren pijp in zijn hand opgepakt bij het restaurant. Hij had in 2017 de ruiten van het restaurant vernield.

Volgens gedragsdeskundigen is A. sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege verschillende serieuze psychiatrische problemen zoals een ernstige depressie. De rechtbank nam dit advies over.

De deskundigen achten het gevaar voor herhaling groot en stellen dat A. in zijn huidige toestand nauwelijks te sturen valt. De rechtbank merkte tijdens de uitspraak op dat dit hoge risico op herhaling ook blijkt uit het feit dat A. al eerder voor soortgelijke feiten bij hetzelfde restaurant is veroordeeld.

A. is ook schuldig bevonden aan het plegen van ontucht. Hij heeft in een tram de billen van een vrouw betast.

HaCarmel veelvuldig doelwit van terreur

HaCarmel werd kort na de arrestatie van A. opnieuw beklad. Met graffiti werd de tekst 'find jew' op het raam gespoten.

In februari bekladde iemand het restaurant opnieuw. Bij het restaurant werden eerder al aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder cameratoezicht.

Een man die in januari 2020 een nepbom achterliet bij HaCarmel, kreeg twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moest de man vanwege de immateriële schade een schadevergoeding van 1.000 euro betalen aan elk van de drie vennoten van het restaurant.