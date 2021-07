De gemiddelde huurprijs van woningen in de vrije sector in Amsterdam is in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw gedaald. Nieuwe huurders betaalden 6,8 procent minder dan een jaar geleden. Dat komt neer op 21,53 euro per vierkante meter per maand.

In Amsterdam dalen de prijzen al vier kwartalen op rij en ook dit kwartaal was de prijsdaling in de hoofdstad procentueel gezien het hoogst van alle G5-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere), meldt woningplatform Pararius woensdag.

Het is voor Amsterdammers die zich willen oriënteren op de woningmarkt nog geen reden om opgelucht adem te halen: ondanks de prijsdaling staat Amsterdam nog steeds op de eerste plaats op de lijst met steden waar de huurwoningen in de vrije sector het duurst zijn.

De daling van de huurprijzen op dit moment wordt onder meer veroorzaakt door huurders die verhuizen naar middelgrote steden die zich net buiten de Randstad bevinden. Huurders die niet bereid zijn om een hoge huurprijs in de Randstad te betalen, willen wel uitwijken naar omliggende steden.

Het is voor het eerst sinds de metingen van Pararius dat de huurprijzen in alle Amsterdamse stadsdelen dalen. "In Amsterdam Zuidoost stegen de huurprijzen tot nu toe nog wel, maar ook daarvan is sinds het afgelopen kwartaal geen sprake meer."

In Zuidoost, op dit moment het goedkoopste stadsdeel van Amsterdam, daalde de gemiddelde vierkantemeterprijs met 7,9 procent. Nieuwe huurders betaalden 16,06 euro per vierkante meter per maand. Zuidoost is daarmee het enige stadsdeel met een vierkantemeterprijs onder de 18 euro.