Een 58-jarige man is bij station Bijlmer Arena in Amsterdam met geweld beroofd. Het slachtoffer werd maandag rond 12.30 uur in zijn gezicht geslagen. De dader ging ervandoor met meerdere persoonlijke eigendommen.

Het slachtoffer liep op de Johan Cruijff Boulevard ter hoogte van de ingang van het metrostation. Op datzelfde moment haalde een man met zijn vuist uit en sloeg hij het slachtoffer in het gezicht.

De recherche is een onderzoek gestart en vraagt getuigen om zich te melden.