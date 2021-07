Een negentienjarige Amsterdammer is aangehouden in verband met een ernstig zedenmisdrijf dat in april plaatsvond in metrostation De Pijp in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

In het AT5-programma Bureau 020 zijn vorige week beelden van de verdachte vrijgegeven. Mede door tips van kijkers kon de politie de man aanhouden.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de verdachte op vrijdagavond 23 april rondhangt bij de ingang van metrostation De Pijp. Rond 0.00 uur komt het slachtoffer aanlopen. Ze is op weg naar huis, wil de metro pakken en stapt op de roltrap. De man gaat daar voor de vrouw staan.

Onder dreiging van geweld dwingt hij haar om seksuele handelingen bij hem te verrichten. Op een gegeven moment laat de verdachte het slachtoffer gaan.

De man zit vast en wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.