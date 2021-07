De politie Amsterdam heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan worden verdacht ingebroken te hebben in een woning aan de Schinkelhavenkade in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.

De verdachten maakten op zondag 24 januari onder meer sieraden en een laptop buit.

Volgens de politie is de eerste verdachte een man met een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij droeg een zwarte parka met opvallende grote bontkraag, een grijze broek en zwarte schoenen.

De tweede verdachte heeft een slank postuur en een lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een zwarte pet met een rood logo en een zwarte parka. Hij had een donkere joggingbroek aan met witte strepen aan de zijkant van zijn bovenbeen.