In een hotel aan de Warmoesstraat in het centrum van Amsterdam is zondagmiddag brand uitgebroken. Vier mensen zijn wegens rookinhalatie naar een ziekenhuis overgebracht. De brandweer sprak eerder over zes personen, maar dat aantal blijkt niet juist.

De brandweer werd rond 12.45 uur gealarmeerd. De brand ontstond in een hotelkamer. Een aantal kamers heeft veel schade, meldt de brandweer.

In totaal zijn acht mensen door ambulancepersoneel nagekeken wegens rookinhalatie. Zes van hen zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De rookwolken waren vanuit verschillende delen van de stad te zien. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.