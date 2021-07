Het Amsterdamse Bos krijgt een houtveiling waar Amsterdamse ondernemers hout van gevelde stadsbomen kunnen kopen. De locatie voor de houtopslag en -veiling wordt deze zomer ingericht en moet vanaf september operationeel zijn. Naar verwachting vindt de eerste veiling in maart 2022 plaats.

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Openbare Ruimte en Groen) in een brief aan de gemeenteraad. De opbrengsten uit de houtveiling worden gebruikt voor nieuwe bomen en groenbeheer in het bos.

Het grote aantal bomen in de stad wordt permanent onderhouden door te snoeien, en soms worden vanwege de veiligheid ook bomen vervangen. Het hout is volgens de gemeente uitermate geschikt om binnen de gemeentegrens hergebruikt te worden, zoals voor bouwconstructies, funderingen of (straat)meubilair.

Amsterdamse houtopslag en -veiling

Tot nu toe was er een bedrijf voor het verwerken van al het Amsterdamse stamhout. Omdat de zogeheten schenkingsakte met deze ondernemer eindigt, is besloten om per september een start te maken met de oprichting van een Amsterdamse houtopslag en -veiling. "De veiling biedt dan een gelijk speelveld voor Amsterdamse houtpartijen, met kansen voor het Amsterdamse bedrijfsleven en kleinere lokale (buurt)initiatieven", aldus Van Doorninck.

De Technische Universiteit Delft en de Wageningen University & Research gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een volledig ingerichte houtzagerij met uitgebreid informatiecentrum. "Na de startfase kan dit een plek worden met een educatieve functie voor bezoekers, vakscholen en basisonderwijs over duurzaam bosbeheer en stedelijk hout", aldus de wethouder.