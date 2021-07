Burgemeester Femke Halsema noemt het verscherpen van de coronamaatregelen 'onvermijdelijk'. Ze is wel kritisch op het kabinet. "We hebben een aantal weken geleden nog tegen het kabinet gezegd: 'Wees nou voorzichtig met weer heel veel mensen toestaan op evenementen'."

Halsema noemt het een enorme tegenvaller dat er door het kabinet weer op de rem wordt getrapt. "Maar het is wel onvermijdelijk met de enorme stijging die we op dit moment zien. Het houdt gelukkig geen gelijke tred met het aantal opnamen in de ziekenhuizen, maar we kunnen ons als stad niet rijk rekenen. Er kan een vertraging van twee, drie weken op zitten."

Gewaarschuwd

De burgemeester was niet onverdeeld enthousiast toen de maatregelen onlangs werden versoepeld. Ze was toen al bang dat het misschien toch weer de verkeerde kant op zou gaan, zegt ze. Daarnaast is ze kritisch op Testen voor Toegang, dat in de afgelopen weken bepaald niet waterdicht bleek.

"We hebben een aantal weken geleden nog tegen het kabinet gezegd: 'Wees nou voorzichtig met weer heel veel mensen toestaan op evenementen, of alle beperkingen weghalen'. Want in een stad als Amsterdam hebben wij zo veel jongeren die ernaar snakken, dat leidt tot een enorme ophoping aan mensen."



"En wat je gewoon ziet, is dat Testen voor Toegang een gemankeerd systeem is. Het is niet goed genoeg om op zo'n schaal mensen te controleren of ze veilig zijn."

Heropenen

Halsema hoopt dat de verscherpingen niet lang nodig blijken te zijn. "We hopen dat dit een terugval van een maand is, waarna we toch weer kunnen gaan openen. Maar dan wel voorzichtig, want wat willen we er graag vanaf allemaal."