De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een jonge man die eind februari een Amsterdamse buschauffeur bedreigde nadat hij had geprobeerd gratis een aantal haltes mee te rijden.

Op de beelden is te zien dat de verdachte eind februari rond 14.30 uur de bus instapte ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. De verdachte wilde instappen zonder te betalen, waarna de buschauffeur van het GVB hem hierop aansprak.

Vervolgens vond er een woordenwisseling plaats, waarbij de verdachte gebaren maakte richting de buschauffeur. Hierbij zou de buschauffeur bedreigd zijn. Even later stapte de verdachte alsnog uit, waarna hij wegliep.

De politie is op zoek naar getuigen die meer over het incident of over de verdachte weten.