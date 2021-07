De grootste evenementen tijdens het 25-jarige jubileum van Pride Amsterdam worden dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus.

Het grootste gedeelte van de straat- en pleinfesten, de botenparade en de closing party op de Dam kunnen niet doorgaan. Wel vinden kleinere activiteiten plaats. De Pride Walk op 7 augustus gaat ook door.

De ondernemers en gemeente Amsterdam hoopten het jubileum van de Pride groots en feestelijk te organiseren. "Het grote feest zit er dit jaar met alle beperkingen en ontwikkelingen gewoon niet in en dat hebben we te accepteren", aldus Lucien Spee, directeur Pride Amsterdam.

De organisatie heeft besloten om zich dit jaar te focussen op kleinschalige activiteiten, zoals een openluchttentoonstelling in het Vondelpark, PrideTV vanuit The Student Hotel en de Pride Walk.

Verder wordt een speciale jubileummunt geslagen en vinden er verschillende voorstellingen plaats, zoals de Rocky Horror Show in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), een optreden van Barrie Stevens in het Badhuistheater en een show met Dolly Bellefleur in The Grand. Naast het culturele programma zijn er lezingen, filmvoorstellingen, exposities en themabijeenkomsten.