Lelystad is de geschikte locatie voor De Bunker, blijkt uit een adviesrapport van de commissie-Brouwer. De Amsterdamse driehoek had graag gewild dat de zwaar beveiligde rechtbank, gelegen in de wijk Osdorp, in de stad blijft.

De voornaamste reden dat de commissie Lelystad de beste optie vindt, is dat de mogelijkheden voor het beheersbaar maken van de veiligheidsrisico's daar het grootst zijn. Dit komt onder meer doordat de locatie zich buiten stedelijk gebied bevindt. Ook is het volgens de commissie eenvoudiger om cellen te realiseren voor de overnachting van gedetineerden uit de ex­tra be­vei­lig­de in­rich­ting (ebi) of met een hoog vluchtrisico.

De huidige Bunker in Osdorp is volgens demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) "onvoldoende geschikt qua ligging en voor de ontvangst van bijvoorbeeld slachtoffers en journalisten". Het complex moet daarom worden verplaatst. Amsterdam hoopte De Bunker te kunnen houden, maar dan op een nieuwe locatie. De Lutkemeerpolder werd als een geschikte locatie gezien. Die wens lijkt dus niet uit te komen.

Het boek is nog niet helemaal dicht voor Amsterdam en de andere kandidaat Zwolle. Het definitieve besluit voor de nieuwe locatie van het complex volgt volgens Dekker na de zomer.