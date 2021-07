Inwoners van Broek in Waterland hebben woensdag waardebonnen, bloemen en taarten overhandigd aan de agenten die in mei betrokken waren bij de klopjacht die begon in Amsterdam-Noord en eindigde in hun dorp.

Het gaat in totaal om 6.000 euro aan waardebonnen, veertig taarten en veertig bloemen. Ze worden verdeeld over veertig bureaus die bij de klopjacht betrokken waren. Het is bedoeld om de agenten een hart onder de riem te steken.

Van het geld dat is opgehaald, gaat ook nog een deel naar agenten die te kampen hebben met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS).

De overhandiging zou woensdag plaatsvinden op Bureau Waddenweg in Amsterdam-Noord, maar vanwege de aanslag op Peter R. de Vries is er gekozen voor een afgeslankte vorm.