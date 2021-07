De Amsterdamse driehoek van burgemeester Femke Halsema, Openbaar Ministerie (OM) en politie heeft besloten dat in september gestart wordt met een proef van gerichte fouilleeracties in de stad. Eerder stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen.

Gedurende enkele weken worden in verschillende delen van de stad voorbijgangers, tassen en voertuigen gecontroleerd op de aanwezigheid van wapens. Het meewerken aan de controles is verplicht.

Het gaat om drie controles per buurt, die op verschillende dagen zullen plaatsvinden. De buurten waar de wapencontroles worden gehouden zijn Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.

De proef moet zicht geven op de effectiviteit van controles bij het terugdringen van wapenbezit en wapenincidenten. Het gaat om een controlemiddel, wat wil zeggen dat de politie geen verdenking nodig heeft om iemand te controleren.

Meerderheid gemeenteraad is tegen

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich eerder uit tegen het plan. Volgens tegenstanders is preventief fouilleren een "bewezen ineffectief middel". De vrees is dat het etnisch profileren in de hand werkt en dat het bovendien veel politie kost. Omdat de driehoek geen instemming van de raad nodig heeft, gaat het plan toch door.

Aanleiding voor de proef is de hoeveelheid wapenincidenten die de laatste jaren met regelmaat in de stad plaatsvinden, waarbij ook regelmatig jongeren betrokken zijn. De proef zal op verschillende onderdelen worden geëvalueerd en vervolgens aan het einde van het jaar met de gemeenteraad worden besproken.