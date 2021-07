De maximumsnelheid in Amsterdam moet verlaagd worden naar 30 kilometer per uur, vindt verkeerswethouder Egbert de Vries. Volgens het college leidt de maatregel tot 20 tot 30 procent minder ernstige ongevallen.

Het plan van wethouder De Vries om de maximumsnelheid te verlagen zong al langer rond, maar inmiddels durft hij zijn voornemen hardop uit te spreken. Het streven is dat de meeste wegen in de stad in 2023 zijn teruggebracht naar de lagere snelheid.

Uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat er vorig jaar bij ongevallen in de stad ruim achthonderd ernstig gewonden en dertien dodelijke slachtoffers vielen. Volgens De Vries wijst onderzoek uit dat veel verkeersdeelnemers zich onveilig voelen en bang zijn in het verkeer.

De gemeente organiseert dit najaar een serie stadsgesprekken die een beter beeld moeten geven over de plekken waar en situaties waarin mensen zich onveilig voelen in het verkeer. Verder kijkt de gemeente naar technologische oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals een systeem waarmee de snelheid van auto's kan worden begrensd.

Het plan om de maximumsnelheid te verlagen is tot stand gekomen in overleg met diverse betrokken partijen zoals nood- en hulpdiensten, het GVB, de logistieke sector, maar ook het mkb en de Fietsersbond. Daarop volgt een inspraakperiode, waarin al deze partijen, maar ook inwoners en bezoekers van de stad op het plan kunnen reageren. Ook moet het plan nog langs de gemeenteraad.