Kinderdagverblijf De Kleine Wereld aan de Plantage Middenlaan in de Amsterdamse binnenstad dreigt te verdwijnen. De kinderopvang moet per 1 januari weg uit het huidige pand. Er was al een vervangende locatie gevonden, maar dat gaat plotseling niet door.

De Kleine Wereld zit al sinds 2008 in het kleurrijke pand aan de Plantage Middenlaan. Het pand was eerst in handen van woningcorporatie Ymere, maar die verkocht het aan een vastgoedinvesteerder. Die wil er een hotel van maken, en dus moet het kinderdagverblijf wijken.

Het kinderdagverblijf vond al snel een nieuwe locatie, schuin tegenover het oude pand. Daar zit een seniorencomplex dat momenteel gerenoveerd wordt. Directeur Sabine van de Wiel van De Kleine Wereld zegt al in 2018 in gesprek te zijn geweest met de eigenaar van het seniorencomplex, investeerder Syntrus Achmea.

Maar in mei dit jaar haakte Syntrus Achmea opeens af. Volgens Van de Wiel schrok de investeerder toch wel van de hoeveelheid buitenruimte die het kinderdagverblijf zou krijgen.

Nu heeft Van de Wiel nog een half jaar de tijd om een nieuwe locatie voor haar kinderdagverblijf te vinden. Ze heeft de hoop op het seniorencomplex nog niet opgegeven, want ze probeert via een kort geding een gesprek met Syntrus Achmea af te dwingen.

De rechter doet in deze zaak op 13 juli uitspraak. Syntrus Achmea wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is.