De politie heeft in opsporingsprogramma Bureau 020 aangegeven nog steeds op zoek te zijn naar een belangrijke getuige in de zaak van de mysterieuze dood van Nasim Namutebi. Zij werd eind oktober vorig jaa zwaargewond aangetroffen op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost, waarna ze overleed.

Voorbijgangers vonden Namutebi donderdagavond 29 oktober op de Reigersbosdreef, waarna ze hulp inschakelden bij het politiebureau even verderop. Ze was er op dat moment zo slecht aan toe dat ze niet meer kon vertellen wat er was gebeurd. Ze overleed kort nadat ze gevonden werd.

In november vorig jaar deed de politie een eerste getuigenoproep. Het slachtoffer zou vermoedelijk zijn aangereden, maar of dat door een misdrijf of een ongeluk is gebeurd, is sinds die oproep nog steeds niet duidelijk.

"Waar we inmiddels wel meer duidelijkheid over hebben is wat er vlak voor haar dood gebeurd moet zijn", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Een nog onbekende man, mogelijk een belangrijke getuige voor ons, is waarschijnlijk een van de laatste die haar nog in leven heeft gezien en wij willen hem daarom graag spreken."

Namutebi was onder invloed

Namutebi blijkt rond 19.00 uur bij een vriendin aan het Renkumhof te zijn vertrokken. Ze was toen onder invloed van alcohol en ze droeg een jas met bontkraag, een zwarte hoofddoek, een witte spijkerbroek en zwarte schoenen.

Een getuige ziet die avond een dronken vrouw die voldoet aan dat signalement. Volgens Stor zou deze getuige gezien hebben hoe Namutebi een brede man aansprak. Wat daarna is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. De politie hoopt daarom met deze getuige in contact te komen.

Naast die specifieke getuige komt de politie graag in contact met andere getuigen die mogelijk hun verhaal nog niet gedaan hebben.