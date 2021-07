Een achtjarige leerling van basisschool Zeven Zeeën in het Amsterdamse stadsdeel Noord is maandag ernstig gewond geraakt nadat er op het schoolplein een zwaar ijzeren hekwerk op hem was gevallen. De jongen werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De moeder van de jongen laat aan AT5 weten dat haar kind met twee schedelbreuken en hersenletsel naar het ziekenhuis is gebracht en direct moest worden geopereerd. "Hij is nu stabiel en is bij kennis, maar hij heeft wel veel pijn."

Op het plein van de basisschool werden werkzaamheden verricht.

De directie van de school zegt niet te kunnen reageren op vragen. De Inspectie SZW doet onderzoek naar het ongeval.