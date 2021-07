Tientallen mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus op Testen voor Toegang-feesten in Amsterdam, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Roeivereniging Skøll had vorige week zaterdag een evenement waarbij ongeveer twee- tot driehonderd mensen aanwezig waren. Volgens meerdere mensen zouden er tientallen besmettingen hebben plaatsgevonden.

De vereniging had zelf een Testen voor Toegang-event georganiseerd. Het bestuur heeft in een bericht aan de leden laten weten dat het zelf op advies van de GGD in quarantaine zit. Skøll was niet bereikbaar voor commentaar, aldus NH Nieuws.

Ook bij Club NYX ging het mis. Verschillende bronnen melden dat tijdens het openingsfeest vorige week meerdere mensen besmet zijn geraakt met het virus. Een van de bezoekers heeft anoniem aan NH Nieuws verteld positief te zijn getest, net als een vriend. Volgens die bron zouden er zeker tien tot twintig besmettingen hebben plaatsgevonden.

Rob de Jong, eigenaar van Club NYX, laat weten contact te hebben met GGD Amsterdam-Amstelland. "Wij hebben gisteren de eerste melding binnengekregen van een persoon die positief getest is en in de club geweest. Vanmorgen (dinsdagochtend, red.) hebben we er nog drie binnengekregen, ook van afgelopen donderdag."

"Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met de GGD", vervolgt De Jong. "Ik weet in ieder geval dat wij er alles aan hebben gedaan om aan de regels voor Testen voor Toegang te voldoen."