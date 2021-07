Een 28-jarige Amsterdammer is zondagavond op gewelddadige wijze beroofd in het Eendrachtspark in het stadsdeel Nieuw-West. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Het slachtoffer werd om 22.15 uur van achteren belaagd en kreeg meerdere klappen op zijn hoofd. Daarnaast moest hij onder dreiging van een vuurwapen waardevolle spullen afstaan.

Na de roof ging het drietal ervandoor. De politie is naar hen op zoek en vraagt getuigen zich te melden.