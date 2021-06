De politie heeft woensdag in Bureau 020 beelden vrijgegeven van de verdachte van een zware mishandeling van een winkelmedewerkster van een slijterij in het Amsterdamse stadsdeel West.

De medewerkster heeft op zondag 3 januari rond 18.50 uur de rolluiken van de slijterij aan het Hugo de Grootplein al voor de helft dichtgedaan en is de zaak aan het afsluiten. Ze zet twee vuilniszakken buiten als er uit de richting van de Tweede Hugo de Grootstraat een man komt aangelopen.

"Op het moment dat de medewerkster in de deuropening staat, vraagt de verdachte of hij haar kan helpen, maar hulp heeft ze niet nodig. Dan blijkt de man helemaal niet zo behulpzaam te zijn. Als ze vervolgens naar buiten wil stappen, duwt hij haar met twee handen naar binnen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De medewerkster zet het meteen op een gillen in de hoop dat iemand doorheeft wat er aan de hand is. Met armen en benen klampt ze zich vast aan de deur en het kozijn. De man zegt dat ze moet stoppen met gillen en bedreigt haar met de dood.

"De medewerkster krijgt daarna harde klappen in haar gezicht. De man duwt haar tegen de grond waardoor ze nauwelijks lucht krijgt. De medewerkster verweert zich flink en weet op een gegeven moment los te komen en naar buiten te rennen, halverwege de stoep zakt ze in elkaar van de pijn", vertelt Stor.

Terwijl omstanders zich ontfermen over het slachtoffer, loopt de man rustig weg over het Hugo de Grootplein naar de Frederik Hendrikstraat. Een van de omstanders loopt achter hem aan en pakt hem van achteren beet. De verdachte bedreigt hem vervolgens met een groot slagersmes en gaat ervandoor in de richting van het Frederik Hendrikplantsoen.